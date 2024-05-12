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«А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео)

Общество 15:40   12.05.2024
Оксана Якушко
«А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео) Фото: командование Объединенных сил ВСУ

Военная разведка зафиксировала продвижение армии РФ на севере Харьковской области и поинтересовалась, где укрепления, которые должны возводить последние несколько месяцев.

На видео, распространенном военным журналистом Андреем Цаплиенко, в своем ТГ-канале украинские военные наблюдают за свободным маршем российских воинов по территории северных районов Харьковской области.

«Продвижение группы пехоты россиян в приграничные Харьковщины. Начало операции, которую пытаются провести агрессоры. Разведчики смотрят видео и задают риторический вопрос «А где фортификации?» – комментирует Цаплиенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военная разведка зафиксировала продвижение армии РФ на севере Харьковской области и поинтересовалась, где укрепления, которые должны возводить последние несколько месяцев.".