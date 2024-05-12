«А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео)

Военная разведка зафиксировала продвижение армии РФ на севере Харьковской области и поинтересовалась, где укрепления, которые должны возводить последние несколько месяцев.

На видео, распространенном военным журналистом Андреем Цаплиенко, в своем ТГ-канале украинские военные наблюдают за свободным маршем российских воинов по территории северных районов Харьковской области.

«Продвижение группы пехоты россиян в приграничные Харьковщины. Начало операции, которую пытаются провести агрессоры. Разведчики смотрят видео и задают риторический вопрос «А где фортификации?» – комментирует Цаплиенко.