Що не так із фортифікаціями на Харківщині, проаналізував Немічев із Kraken

Перша лінія оборони на Харківщині була, але не тієї якості, а будувати її почали за два-три місяці до ворожого наступу. Таку причину прориву військ РФ у північному прикордонні виділив серед інших один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев.

Він констатував, що окупанти намагались створити загострення по всій лінії вздовж держкордону у Харківській області та ослабити українські ресурси.

“Прориви все ж таки відбулись на двох ділянках фронту, але Сили оборони дали відсіч. Зараз йде стабілізація цієї лінії фронту, далі потрібно вибивати окупантів”, – пише Немічев.

Він виділив три основні проблеми, які дозволили військовим РФ прорватися, та висловив думку, хто та як мав цьому запобігти. Перша проблема, за словами Немічева, – це фортифікації.

“Перша лінія оборони була, але не тієї якості, якої мала бути. Проблема в тому, що її почали будувати за два-три місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена 1,5 року тому. Керівників, які підписували акт приймання фортифікацій – зняли. Питання – покарають, чи як завжди? Я б давав, як мінімум, державну зраду!” – пише командир.

Наступним він порушив питання мінування прикордонної смуги.

“Це вже відповідальність підрозділів, які стояли 1,5 року на кордоні, та не підготували позиції. Та обласної влади, яка одразу не евакуювала прикордонну зону, дозволяли фермерам розміновувати поля та не створили з неї фортецю”, – наголосив Немічев.

Третє, продовжив захисник, – це територіальна оборона.

“Цей організм був актуальний пів року після повномасштабного вторгнення та буде актуальний після закінчення бойових дій. Зараз це “валіза без ручки” для Сил оборони, тому що в них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії. Поважаю хлопців, які там воюють. Проте, на мою думку, силами ТрО потрібно було вже давно підсилити боєздатні бригади ЗСУ”, – зазначив він.

Немічев констатував, що оборонцям вдалося вчасно відреагувати та успішно протидіяти ворогу. Водночас він не виключив, що хвилі загострення ще будуть.

“Будуть намагатись штурмувати інші ділянки кордону, будуть м’ясні штурми в лоб у Вовчанську. Але, те що вони вже втратили – це раптовість. Її вже не буде. Наші військові готові”, – підсумував боєць.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

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