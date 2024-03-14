Фортифікації на Харківщині: Синєгубов – про нові підходи та ризики корупції

Понад 27 компаній залучені до будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це він розповів, відповідаючи на питання щодо можливих корупційних ризиків, адже доступ до інформації про закупівлі матеріалів для будівництва оборонних споруд обмежений.

“Ця кількість (27 компаній – ред.) буде тільки збільшуватися. Чи є тут корупційні ризики? Звичайно є. У нас є приклад, коли ми розірвали вже договір із сумнівною компанією, яка не витримує тих офіційних домовленостей щодо техніки, щодо якості, які були задекларовані. І цей приклад буде розглядатися на групі “Прозорість та підзвітність”, де буде висвітлено чому, що, як. Тому що щоб все було відносно прозоро, чому кажу відносно, тому що, дійсно, це інформація під певним грифом”, — сказав начальник ХОВА.

Синєгубов зазначив, що всі проєкти реалізуються із залученням військових, на першій лінії оборони – під наглядом Державної спеціальної служби транспорту.

“Фактично військові коригують вже ці проєкти на місцях, тому що одні кажуть: “Ні, нам потрібно трохи вище. Давайте на 2 метри правіше, на 2 метри лівіше”. Тобто тут йде постійна комунікація, постійна робота”, – розповів Синєгубов.

Щодо розкриття кошторисів, то, за словами начальника ХОВА, їх опублікують пізніше.

“Проєкти є абсолютно типовими, відрізняється лише кількість метрів ходів сполучень. Все інше, скільки там потрібно буде, наприклад, споруд для ведення вогню, або бліндажів, вони всі є абсолютно типовими, і ця вартість, звичайно, буде потім відомо опублікована. Усі правоохоронні органи з усіма абревіатурами, які в принципі існують в нашій державі й не лише у нашій, повірте, слідкують за цим. І ми надаємо до них відповідні копії, просто томи документів, в тому числі на підрядні організації”, – запевнив Синєгубов.

Терміни, коли фортифікації мають бути побудовані, як і їхні обсяги та ступінь готовності начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу в регіоні ще не виконували й вони йдуть за планом. Наприкінці 2022 року, за словами Синєгубова, на оборонні споруди з бюджету області виділили 100 мільйонів гривень та ще 200 – з державного.

“Далі було виділено ще 300 мільйонів, 450 мільйонів та мільярд, це протягом 2022-2023 років. Тут лише на старті (у 2024 році – ред.) понад 3 мільярди на початок лише будівництва цих фортифікаційних споруд. Це, звичайно, прямо кореспондує об’єм обсягів і вимог. Звичайно, що проєкти змінюються, оскільки там зовсім інші вже підходи до будівництва, тобто більш глобальні, більше бетонних споруд, захисних споруд, облаштування ходів сполучень, щоб ґрунт не осипався під впливом погодних умов. Маємо зробити все можливе для того, щоб побудувати нові лінії оборони для наших військових, щоб адекватно протидіяти тим викликам, які ми, можливо, будемо мати”, – додав посадовець.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікаційних споруд Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» написав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.