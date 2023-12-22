Новий етап зведення фортифікацій на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі

Завдання щодо будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Ці роботи планують завершити до кінця грудня – у січні. Після цього розпочнеться новий етап, розповів журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Складність у тому, що наразі там, де ми їх будуємо, встановлення кожного залізобетонного місця ведення вогню чи бліндажу – це фактично спецоперація. Тому що по деяких місцях це один-три кілометри лише від ворожих позицій. І ми маємо обирати час – нічний, денний, коли там ротація у них, коли вони не можуть вести вогонь, чи погодні умови не сприяють тому, щоби проводити авіарозвідку“, — зазначив Синєгубов.

За його словами, ці заходи проводять спільно з військовими, адже розробкою фортифікаційних споруд займалися фахівці Міністерства оборони, які приїжджали в регіон.

“Проходили кожну висоту, кожен метр нашої території для того, щоб зрозуміти, де це буде ефективно і де це буде правильно. Тому що вони потім будуть самі ж інспектувати якість цих фортифікаційних споруд, їхню кількість та ефективність“, – пояснив начальник ХОВА.

Наразі, розповів він, президент Володимир Зеленський поставив нове масштабне завдання.

“Це про фортифікацію, це тонни бетону, це кілометри ровів і все інше“, – поділився планами Синєгубов.

“У нас було завдання, ми його прорахували по всій території, по всіх загрозливих напрямках. Це північний, північно-східний, східний напрямки. Тісно комунікуємо з нашим оперативним угрупуванням військ, бо вони є фактично замовниками цих фортифікаційних споруд. Ні Синєгубов, ні ще хтось. Це військові кажуть, що ми будемо ефективними на тому напрямку, якщо буде перше, друге, третє. Наше завдання – акумулювати всі зусилля, попри те, чи є фінансування, чи немає. І все це зробити. Коли ми будували перше кільце оборони Харкова, ніхто не думав ані про фінансування, ані про інше, тому що ворог був фактично на околицях міста. Зараз ми до цього питання підходимо системно. Тобто і проєкти, і карти-схеми, і розмінування тих чи інших територій, де будуть будуватися ці фортифікації“, – розповів начальник ХОВА.