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Це потужно – Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині

Політика 19:05   19.12.2023
Олена Нагорна
Це потужно – Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині

Президент Володимир Зеленський у ході пресконференції за підсумками 2023 року, говорячи про необхідність зведення фортифікаційних споруд біля лінії фронту, як приклад навів Харківську область.

Є обласні державні адміністрації, я хочу їм дуже подякувати. У більшості своїй вони робили цю роботу з початку війни… Якщо я бачу в Харківському регіоні та вдячний і області, і місту. Так, як вони там об’єдналися з військовими фахівцями, з будівельними компаніями. І наш державний бюджет складали разом з бізнесом. І те, що вони там зробили. Я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області, і ставлю конкретні питання нашим військовикам. – Чи цього достатньо? – Так. – А чому тоді тут слабше, ніж у Харківському регіоні, як приклад? То вони кажуть: “Так, було б краще набагато, ми були б впевненіші, якби був такий рівень”. Моє завдання просте: будь ласка, стандартизуйте такий міцний захист”, — сказав Зеленський.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 19:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у ході пресконференції за підсумками 2023 року, говорячи про необхідність зведення фортифікаційних споруд біля лінії фронту, як приклад навів Харківську область.".