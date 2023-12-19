Це потужно – Зеленський висловився про фортифікаційні споруди на Харківщині

Президент Володимир Зеленський у ході пресконференції за підсумками 2023 року, говорячи про необхідність зведення фортифікаційних споруд біля лінії фронту, як приклад навів Харківську область.

“Є обласні державні адміністрації, я хочу їм дуже подякувати. У більшості своїй вони робили цю роботу з початку війни… Якщо я бачу в Харківському регіоні та вдячний і області, і місту. Так, як вони там об’єдналися з військовими фахівцями, з будівельними компаніями. І наш державний бюджет складали разом з бізнесом. І те, що вони там зробили. Я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області, і ставлю конкретні питання нашим військовикам. – Чи цього достатньо? – Так. – А чому тоді тут слабше, ніж у Харківському регіоні, як приклад? То вони кажуть: “Так, було б краще набагато, ми були б впевненіші, якби був такий рівень”. Моє завдання просте: будь ласка, стандартизуйте такий міцний захист”, — сказав Зеленський.