«Одразу б’є»: як ворог заважає будувати фортифікаційні споруди на Харківщині

На Харківщині продовжують посилювати обороноздатність. Наразі основний акцент – на Куп’янському, Лиманському та Борівському напрямках, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми чітко пригадуємо, ще минулий рік, коли ми звільняли фактично територію Харківщини. Ми саме починали будівництво фортифікаційних споруд із, так би мовити, кругової оборони самого міста Харкова. І далі, до моменту деокупації території Харківської області у травні, восени минулого року, наше завдання було, звичайно, нарощування цих фортифікаційних споруд і підвищення обороноздатності. Тому ми з цим працюємо постійно. Що стосується цього року, так, дійсно, ми з початку року продовжили посилення обороноздатності нашої території», – сказав Синєгубов.

Він також розповів, як росіяни намагаються завадити будівництву фортифікаційних споруд в регіоні.

«Ви знаєте, враховуючи те, що ми фактично зводимо фортифікаційні споруди на відстані від 1 до 3 кілометрів від ворожих позицій, там де стоїть вже фактично ворог. І ви знаєте, будівництво таких фортифікаційних споруд, там бетонних, фактично конструкцій, це кожна окрема фактична спецоперація, тому що ми і вночі працюємо, тощо. Оскільки ворог одразу б’є і по будівельній техніці, і по наших працівникам також», – додав голова ХОВА.