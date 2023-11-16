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«Фортифікаційні споруди – це не про ДРГ» – ХОВА про лінію оборони Харківщини

Суспільство 15:21   16.11.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Фортифікаційні споруди – це не про ДРГ» – ХОВА про лінію оборони Харківщини Фото: Олена Нагорна

На будівництво фортифікаційних споруд з обласного бюджету Харківщини виділено 83, 6 мільйонів гривень.

Про це під час пресконференції повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Фортифікаційні споруди це не про ДРГ. Це про максимальну ефективність наших військових й про їхню захищеність, і про підготовку їхніх позицій. Коли ви чуєте по телебаченню про те, що росіяни десь заливають бетон тощо. Ми маємо бути як мінімум не гірше, як максимум краще, щоб наші військові на полі бою були максимально ефективні, а головне захищеними. Щодо побудови фортифікаційних споруд, там є різні елементи, відповідні залізобетонні сертифіковані укриття, танкові рви, ті самі «зуби дракона», бліндажі тощо. Щоб наші військові не думали, як побудувати лінію оборони», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 15:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На будівництво фортифікаційних споруд з обласного бюджету Харківщини виділено 83, 6 мільйонів гривень.".