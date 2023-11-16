Мобільні групи ППО на Харківщині: чи збиватимуть С-300 (відео)

Кількість мобільних груп ППО в Харківській області збільшуватимуть.

«Має бути сотні цих мобільних груп. По кожному з напрямку: північ, північно-східний напрямок, східний. Лише за цей місяць ми збільшили їх у декілька разів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Синєгубов зазначив, що ці групи формуватимуть на базі різних військових підрозділів.

«Щодо С-300 досить важке питання тому, що у деяких засобів ППО час наведення на ціль приблизно 30 секунд. Час дольоту до нас 30-40 секунд, звичайно ми будемо більш захищеними. Коли президент був тут, він поставив конкретні завдання, військові саме, щодо перекриття нашого неба над Харківщиною, ми над цим працюємо. Проте щодо конкретики повідомляти не можу», – додав Синєгубов.

Він також розповів, що мобільні групи ППО нещодавно збили усі шість ворожих «шахедів», які атакували Харківщину.