До 40 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок ракетного удару

У Нацполії Харківської області повідомили, скільки зараз поранених внаслідок удару ракетами С-300 за місцем дислокації правоохоронців.

«Загинув поліціянт. Ще 30 працівників поліції, один рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян зазнали різних тілесних ушкоджень», – повідомили в Нацполіції.

Пошкоджені 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 автівок.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.