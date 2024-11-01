До 40 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок ракетного удару
У Нацполії Харківської області повідомили, скільки зараз поранених внаслідок удару ракетами С-300 за місцем дислокації правоохоронців.
«Загинув поліціянт. Ще 30 працівників поліції, один рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян зазнали різних тілесних ушкоджень», – повідомили в Нацполіції.
Пошкоджені 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 автівок.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Нацполиция, поранені, С-300, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 22:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполії Харківської області повідомили, скільки зараз поранених внаслідок удару ракетами С-300 за місцем дислокації правоохоронців.".