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До 40 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок ракетного удару

Події 22:37   01.11.2024
Оксана Якушко
До 40 зросла кількість поранених у Харкові внаслідок ракетного удару

У Нацполії Харківської області повідомили, скільки зараз поранених внаслідок удару ракетами С-300 за місцем дислокації правоохоронців.

«Загинув поліціянт. Ще 30 працівників поліції, один рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян зазнали різних тілесних ушкоджень», – повідомили в Нацполіції.

Пошкоджені 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 автівок.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено,  повідомили  в Нацполіції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 22:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполії Харківської області повідомили, скільки зараз поранених внаслідок удару ракетами С-300 за місцем дислокації правоохоронців.".