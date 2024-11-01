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Вибухи чутно у Харкові: “приліт” у житловий будинок (доповнюється)

Події 16:19   01.11.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чутно у Харкові: “приліт” у житловий будинок (доповнюється)

Близько 16:00 у Харкові пролунали два вибухи.

Доповнено о 16:19. “Приліт” зафіксували у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхівки. Інформація щодо потерпілих зʼясовується, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:16. Попередньо, у Харкові внаслідок удару є пошкодження житлової інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

16:08. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що можливі ще запуски ракет.

Бути в укриттях закликав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:00 у Харкові пролунали два вибухи.".