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Взрывы слышны в Харькове: «прилет» в жилой дом (дополняется)

Происшествия 16:19   01.11.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышны в Харькове: «прилет» в жилой дом (дополняется)

Около 16:00 в Харькове прогремели два взрыва.

Дополнено в 16:19. «Прилет» зафиксировали в жилом частном доме, повреждены также многоэтажки. Информация о потерпевших выясняется, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 16:16. Предварительно, в Харькове в результате удара есть повреждения жилой инфраструктуры, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

16:08. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что возможны еще запуски ракет.

Быть в укрытиях призвал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 в Харькове прогремели два взрыва.".