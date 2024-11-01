Взрывы слышны в Харькове: «прилет» в жилой дом (дополняется)
Около 16:00 в Харькове прогремели два взрыва.
Дополнено в 16:19. «Прилет» зафиксировали в жилом частном доме, повреждены также многоэтажки. Информация о потерпевших выясняется, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 16:16. Предварительно, в Харькове в результате удара есть повреждения жилой инфраструктуры, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
16:08. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что возможны еще запуски ракет.
Быть в укрытиях призвал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 в Харькове прогремели два взрыва.".