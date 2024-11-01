Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки

Події 20:40   01.11.2024
Оксана Якушко
Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки

Полковник Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень, повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

«У результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Заступник начальника Управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових і вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15. Йому було лише 43 роки. 26 поліціянтів Харківщини отримали поранення різного ступеня», – розповів Тимошко.

Фото: Володимир Тимошко / Facebook

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено,  повідомили  в Нацполіції.

Читайте також: Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)
Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)
01.11.2024, 20:17
Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки
Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки
01.11.2024, 20:40
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)
01.11.2024, 19:34
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку
21.10.2024, 15:23
Вибухи у Харкові: двоє постраждали, “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
Вибухи у Харкові: двоє постраждали, “приліт” у житловий будинок (доповнюється)
01.11.2024, 18:18
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок
01.11.2024, 19:41

Новини за темою:


Ви читали новину: «Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 20:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полковник Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень, повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.".