Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки

Полковник Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень, повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

«У результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Заступник начальника Управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових і вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15. Йому було лише 43 роки. 26 поліціянтів Харківщини отримали поранення різного ступеня», – розповів Тимошко.

Фото: Володимир Тимошко / Facebook

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.