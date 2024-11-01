Полковнику Матвієнко, що загинув у Харкові, було 43 роки
Полковник Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень, повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
«У результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Заступник начальника Управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових і вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15. Йому було лише 43 роки. 26 поліціянтів Харківщини отримали поранення різного ступеня», – розповів Тимошко.
Фото: Володимир Тимошко / Facebook
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Андрей Матвиенко, Владимир Тимошко, полицейские, полковник, поранені, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 20:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полковник Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень, повідомив голова Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.".