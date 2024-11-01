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Полковнику Матвиенко, погибшему в Харькове, было 43 года

Происшествия 20:40   01.11.2024
Оксана Якушко
Полковнику Матвиенко, погибшему в Харькове, было 43 года Погибшему Андрею Матвиенко было 40 лет. Фото: Владимир Тимошко / Facebook

Полковник Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений, сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел сегодня около 16:15. Ему было всего 43 года. 26 полицейских Харьковщины получили ранения разной степени», — рассказал Тимошко.

Фото: Владимир Тимошко / Facebook

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 20:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полковник Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений, сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".