Полковнику Матвиенко, погибшему в Харькове, было 43 года
Полковник Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений, сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел сегодня около 16:15. Ему было всего 43 года. 26 полицейских Харьковщины получили ранения разной степени», — рассказал Тимошко.
Фото: Владимир Тимошко / Facebook
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Андрей Матвиенко, Владимир Тимошко, полицейские, полковник, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 20:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полковник Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений, сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".