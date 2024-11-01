Полковнику Матвиенко, погибшему в Харькове, было 43 года

Полковник Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений, сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел сегодня около 16:15. Ему было всего 43 года. 26 полицейских Харьковщины получили ранения разной степени», — рассказал Тимошко.

Фото: Владимир Тимошко / Facebook

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.