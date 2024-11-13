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Харків’ян благають здати кров: потрібні всі групи

Суспільство 14:10   13.11.2024
Вікторія Яковенко
Харків’ян благають здати кров: потрібні всі групи Фото: Харківський обласний центр служби крові

На Харківщині наразі є дефіцит усіх груп крові. Ситуацію називають напруженою.

«Рідні, благаємо всіх здати кров. Не ігноруйте. Зробіть репост. Та прийдіть здати кров. Це прям дуже-дуже потрібно», – пише Харківський обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У Центрі безоплатно визначають групу крові, тож попередні аналізи робити не треба.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наразі є дефіцит усіх груп крові. Ситуацію називають напруженою.".