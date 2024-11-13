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Харьковчан умоляют сдать кровь: нужны все группы

Общество 14:10   13.11.2024
Виктория Яковенко
Харьковчан умоляют сдать кровь: нужны все группы Фото: Харьковский областной центр службы крови

На Харьковщине — дефицит всех групп крови. Ситуацию называют напряженной.

«Родные, умоляем всех сдать кровь. Не игнорируйте. Сделайте репост. И придите сдать кровь. Это прям очень нужно», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дии». В Центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы делать не нужно.

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — дефицит всех групп крови. Ситуацию называют напряженной.".