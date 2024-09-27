Появился новый график отключений света на Харьковщине на следующую неделю

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 28 сентября по 4 октября опубликовали в ХОВА.

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света.