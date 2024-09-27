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Появился новый график отключений света на Харьковщине на следующую неделю

Общество 16:05   27.09.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света на Харьковщине на следующую неделю Фото: ХОВА

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 28 сентября по 4 октября опубликовали в ХОВА.

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 28 сентября по 4 октября опубликовали в ХОВА.".