Земли в центре Харькова за 147 млн грн забрали у ООО через суд
Прокуратура отсудила 1,4 га земли в центре Харькова ООО. Компания последние несколько лет не в полном объеме платила за аренду и задолжала почти 1 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, еще в 2005 году ХГР отдал в аренду ООО два земельных участка стоимостью почти 147 млн грн на проспекте Героев Харькова для строительства делового культурно-коммерческого центра с пристройкой к нему административно-торговых помещений.
«Однако ООО до сих пор не приступило к строительству и даже не получало разрешительные документы. Кроме того, указанное общество за последние несколько лет платит арендную плату не в полном объеме и по состоянию на 16.09.2022 имело налоговый долг в размере почти 1 млн гривен. Из-за этих обстоятельств городской совет уже дважды был вынужден обращаться в суд по взысканию денежных средств», — добавили в прокуратуре.
Отмечается, что пока действуют договоры аренды земли с ООО городской совет не может передать эти земли другому застройщику. Поэтому прокуратура подала заявление в ООО о расторжении договоров аренды и возвращении указанных участков. Однако решением суда первой инстанции в удовлетворении отказано полностью.
Так что прокуроры подали апелляцию. Таким образом, 26 сентября Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции, принял новое судебное решение, которым иск правоохранителей удовлетворен в полном объеме — земли вернут горсовету.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, міськрада, ооо, прокуратура, суд, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура отсудила 1,4 га земли в центре Харькова ООО. Компания последние несколько лет не в полном объеме платила за аренду и задолжала почти 1 млн грн.".