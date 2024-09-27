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Земли в центре Харькова за 147 млн ​​грн забрали у ООО через суд

Общество 15:34   27.09.2024
Виктория Яковенко
Земли в центре Харькова за 147 млн ​​грн забрали у ООО через суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура отсудила 1,4 га земли в центре Харькова ООО. Компания последние несколько лет не в полном объеме платила за аренду и задолжала почти 1 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, еще в 2005 году ХГР отдал в аренду ООО два земельных участка стоимостью почти 147 млн ​​грн на проспекте Героев Харькова для строительства делового культурно-коммерческого центра с пристройкой к нему административно-торговых помещений.

«Однако ООО до сих пор не приступило к строительству и даже не получало разрешительные документы. Кроме того, указанное общество за последние несколько лет платит арендную плату не в полном объеме и по состоянию на 16.09.2022 имело налоговый долг в размере почти 1 млн гривен. Из-за этих обстоятельств городской совет уже дважды был вынужден обращаться в суд по взысканию денежных средств», — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что пока действуют договоры аренды земли с ООО городской совет не может передать эти земли другому застройщику. Поэтому прокуратура подала заявление в ООО о расторжении договоров аренды и возвращении указанных участков. Однако решением суда первой инстанции в удовлетворении отказано полностью.

Так что прокуроры подали апелляцию. Таким образом, 26 сентября Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции, принял новое судебное решение, которым иск правоохранителей удовлетворен в полном объеме — земли вернут горсовету.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура отсудила 1,4 га земли в центре Харькова ООО. Компания последние несколько лет не в полном объеме платила за аренду и задолжала почти 1 млн грн.".