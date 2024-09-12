Мужчина, незаконно пользовавшийся землей на Харьковщине, решил схитрить

Жителю Харьковщины пришлось заплатить 600 тыс. грн долга за аренду земли в городе Первомайский, несмотря на его уловки.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в городе Первомайский расположены два комплекса нежилых построек площадью почти 1600 кв. м. Право собственности зарегистрировано за местным жителем. Однако никаких правоустанавливающих документов на землю у мужчины не было. Арендную плату он также не платил — соответственно использовал земли коммунальной собственности незаконно.

Поэтому правоохранители обратились в суд по взысканию с мужчины почти 600 тыс. гривен за пользование землей. В конце 2023 года указанные иски были удовлетворены.

«Однако ответчик решил схитрить и еще при рассмотрении судом исковых заявлений, чтобы в дальнейшем уклониться от исполнения решений суда, заключил договоры дарения недвижимости в пользу собственных родственников. Таким образом, во время исполнительных действий было установлено, что должник имущества и доходов не имеет, а имеющееся у него ликвидированное имущество, которое можно было бы реализовать для принудительного погашения задолженности, подарено другим лицам», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители снова пошли в суд с иском о признании недействительными договоров дарения. В ходе рассмотрения исков должник заплатил в бюджет города Первомайский почти 600 тыс. грн. Производство по делу закрыто.