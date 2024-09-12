Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі
Жителю Харківщини довелося заплатити 600 тис. грн боргу за оренду землі у місті Первомайський, попри його хитрощі.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у місті Первомайський розташовані два комплекси нежитлових будівель площею майже 1600 кв. м. Право власності зареєстровано за місцевим мешканцем. Однак жодних правовстановлюючих документів на землю у чоловіка не було. Орендну плату він також не сплачував — відповідно, використовував землі комунальної власності незаконно.
Тож правоохоронці звернулися до суду щодо стягнення з чоловіка майже 600 тис. гривень за користування землею. Наприкінці 2023 року зазначені позови було задоволено.
«Однак відповідач пішов на хитрощі і ще під час розгляду судом позовних заяв, щоб надалі ухилитися від виконання рішень суду, уклав договори дарування нерухомості на користь власних родичів. Таким чином, під час виконавчих дій було встановлено, що боржник майна та доходів не має, а наявне у нього ліквідоване майно, яке можна було б реалізувати для примусового погашення заборгованості, подаровано іншим особам», – додали в прокуратурі.
Правоохоронці знову пішли до суду з позовом про визнання недійсними договорів дарування. У ході розгляду позовів боржник таки сплатив до бюджету міста Первомайський майже 600 тис. грн. Провадження у справі закрито.
Читайте також: За нерухомість в Харкові підприємство заборгувало 700 тис. грн: що вирішив суд
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: договор, земля, недвижимость, прокуратура, суд, схитрить, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителю Харківщини довелося заплатити 600 тис. грн боргу за оренду землі у місті Первомайський, попри його хитрощі.".