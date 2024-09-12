Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі

Суспільство 14:38   12.09.2024
Вікторія Яковенко
Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі

Жителю Харківщини довелося заплатити 600 тис. грн боргу за оренду землі у місті Первомайський, попри його хитрощі.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, у місті Первомайський розташовані два комплекси нежитлових будівель площею майже 1600 кв. м. Право власності зареєстровано за місцевим мешканцем. Однак жодних правовстановлюючих документів на землю у чоловіка не було. Орендну плату він також не сплачував — відповідно, використовував землі комунальної власності незаконно.

Тож правоохоронці звернулися до суду щодо стягнення з чоловіка майже 600 тис. гривень за користування землею. Наприкінці 2023 року зазначені позови було задоволено.

«Однак відповідач пішов на хитрощі і ще під час розгляду судом позовних заяв, щоб надалі ухилитися від виконання рішень суду, уклав договори дарування нерухомості на користь власних родичів. Таким чином, під час виконавчих дій було встановлено, що боржник майна та доходів не має, а наявне у нього ліквідоване майно, яке можна було б реалізувати для примусового погашення заборгованості, подаровано іншим особам», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці знову пішли до суду з позовом про визнання недійсними договорів дарування. У ході розгляду позовів боржник таки сплатив до бюджету міста Первомайський майже 600 тис. грн. Провадження у справі закрито.

Читайте також: За нерухомість в Харкові підприємство заборгувало 700 тис. грн: що вирішив суд

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України
40 воїнів на Харківщині отримають по 20 тис. грн до Дня захисників України
12.09.2024, 15:38
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Кількість загиблих у Боровій збільшилась: з-під завалів дістали тіло жінки
Кількість загиблих у Боровій збільшилась: з-під завалів дістали тіло жінки
12.09.2024, 14:47
Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі
Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі
12.09.2024, 14:38
Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)
Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)
12.09.2024, 14:22

Новини за темою:

17:13
Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують
17:40
€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР
13:41
Не виконав ремонт дороги: на Харківщині розірвали договір на 300 млн грн
13:51
КП у Харкові переплатило за електрику 1,8 млн грн: рішення суду
18:52
Сотні млн грн не витратять на відбудову ліцеїв на півночі Харківщини – причини

Ви читали новину: «Чоловік, який незаконно користувався землею на Харківщині, пішов на хитрощі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителю Харківщини довелося заплатити 600 тис. грн боргу за оренду землі у місті Первомайський, попри його хитрощі.".