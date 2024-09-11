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За нерухомість в Харкові підприємство заборгувало 700 тис. грн: що вирішив суд

Суспільство 13:20   11.09.2024
Вікторія Яковенко
За нерухомість в Харкові підприємство заборгувало 700 тис. грн: що вирішив суд

З ТОВ, яке чотири роки не сплачувало за оренду земельної ділянки в Харкові, через суд стягнули понад 700 тисяч гривень.

«Встановлено, що по вулиці Різдвяній у Холодногірському районі розташована земельна ділянка, яка перебуває у власності Харківської міської ради. На вказаній ділянці знаходиться нежитлова будівля загальною площею майже 1500 кв. метрів. Право власності на зазначену нерухомість зареєстровано за ТОВ, однак реєстрація речових прав на земельну ділянку, де розташована нежитлова будівля не здійснювалась. Відповідно, ТОВ використовує землі комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів — незаконно», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що підприємство також не сплачувало й орендну плату за користування ділянкою з 2020 року. Тож міський бюджет недоотримав майже 700 тисяч гривень.

«Відстоюючи інтереси держави, керівник окружної прокуратури звернувся до суду з позовом про визнання ХМР кредитором ТОВ, щодо якого на теперішній час здійснюється процедура банкрутства, безпідставно збережених коштів», – додали правоохоронці.

Суд позов прокурора задовільнив та ухвалив рішення на користь міста.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З ТОВ, яке чотири роки не сплачувало за оренду земельної ділянки в Харкові, через суд стягнули понад 700 тисяч гривень.".