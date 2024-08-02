Землю за 15 млн грн біля кордону на Харківщині повернули до держвласності
Харківська обласна прокуратура продовжує судитися за землю в прикордонній смузі Харківської області. За умовно мирних часів ділянки біля кордону “роздавали” переважно аграріям – під сільгоспугіддя. А зараз фахівці “навели різкість” на законність таких дій.
Чергову ділянку землі біля кордону вартістю майже 15 млн грн повернули державі.
“Йдеться про земельну ділянку, розташовану у Вовчанському районі за межами населених пунктів на території Охримівської сільської ради. Ділянка площею близько 1,4 га була сформована та зареєстрована у Державному земельному кадастрі у листопаді 2020 року як землі сільськогосподарського призначення”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури
Землю тоді зареєстрували на підставі одного із пунктів Перехідних положень Земельного кодексу України. Реєстратори послалися на те, що землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, що розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад. Однак саме ця ділянка землі жодним чином не належала громаді, вона – в прикордонній смузі, а тому належить до земель оборони.
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“Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Відповідно, вибуття таких земель до комунальної власності та подальше використання для сільськогосподарських потреб унеможливлює їх використання для захисту держави”, — наголосили прокурори.
Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура продовжує судитися за землю в прикордонній смузі Харківської області. За умовно мирних часів ділянки біля кордону “роздавали” переважно аграріям – під сільгоспугіддя. А зараз фахівці “навели різкість” на законність таких дій".