Землі в Лісопарку, виділені за кооперативною схемою, повернули громаді Харкова

66 земельних ділянок у харківському Лісопарку загальною площею 11 га та вартістю понад 60 мільйонів гривень повернули громаді в особі міської ради.

Раніше міськрада надала землю вздовж Харківського шосе у районі дитячого табору “Лісова казка” у власність ЖБК – для будівництва та подальшої експлуатації житла, повідомляють в обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, ці ділянки вибули із власності громади незаконно.

“Вказаний ЖБК був обслуговуючим кооперативом, його фактична мета та порядок створення, організація та діяльність не відповідали вимогам законодавства до житлово-будівельного кооперативу. Крім того, будь-якої забудови на земельних ділянках ЖБК не здійснив, натомість відчужив їх харківʼянину, який надалі розділив їх“, – розповіли у відомстві.

Дзержинський райсуд Харкова раніше відмовив задовольнити позов прокуратури про повернення землі громаді, тож відомство оскаржило таке рішення. Постановою Харківського апеляційного суду від 4 липня позов було задоволено, тобто ухвалено витребувати ділянки на користь громади в особі міськради.

Нагадаємо, у 2016 році тоді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом 2008-2014 років чиновники Харківської міськради сприяли реєстрації та створенню 63 ЖБК, засновниками яких були близькі родичі та наближені особи. Надалі — незаконно заволоділи ділянками, що належали громаді, загальною площею 653 гектари та вартістю понад 4 мільярди гривень.

“Кооперативна схема” полягала у безплатному виділенні міськрадою землі псевдоЖБК. Згідно з нормами, що діяли з часів УРСР, люди, які потребували поліпшення житлових умов, могли створити ЖБК і звернутися до міськради. А мерія – надати їм безплатно ділянку для зведення будинку.

Фігурантом справи, яку розглядав Дзержинський райсуд Харкова, був, зокрема, ексмер міста Михайло Добкін. Йому та низці інших чиновників (директорці департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяні Овінніковій, головному архітектору міста Сергію Чечельницькому та начальнику одного з управлінь) інкримінували розкрадання 74 га землі вартістю близько 230 мільйонів гривень.