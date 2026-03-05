У поліціянтів відсудили землю біля річки в Харкові

Землю біля Олексіївського лугопарку вартістю понад 16 млн грн повертають громаді, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На ділянках площею 1,3 га посеред рекреаційної зони нібито збиралися зводити будинки для співробітників поліції, які перебувають на обліку для покращення житлових умов.

“Прокуратура встановила, що зазначені земельні ділянки у квітні 2019 року Харківською міською радою безоплатно передано у приватну власність житлово-будівельному кооперативу. Засновниками вказаного кооперативу були п’ятеро осіб — усі співробітники поліції”, – зазначили прокурори.

Але був нюанс: більшість поліціянтів, чиї житлові умови начебто збиралися покращувати таким чином, не перебували на відповідному обліку та не подавали заяв про вступ до цього кооперативу.

“Кооператив не відповідав статусу житлово-будівельного, а фактично мав ознаки обслуговуючого. Його мета, порядок створення та діяльність не відповідали вимогам, установленим для житлово-будівельних кооперативів, у зв’язку з чим члени кооперативу не мали права на поліпшення житлових умов шляхом безоплатного отримання земельних ділянок”, – повідомили в прокуратурі.

Отже, суд став на бік прокурорів і вирішив повернути землю місту. Позов задовольнили повністю, але рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, в Харкові методично повертають землю, яку свого часу виділяли за так званою “кооперативною схемою”. Так знову у власності міста опинилися 11 га території в Лісопарку. Ще у 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом 2008-2014 років чиновники Харківської міськради сприяли реєстрації та створенню 63 ЖБК, засновниками яких були близькі родичі та наближені особи. Надалі таким чином незаконно заволоділи ділянками, що належать громаді, загальною площею 653 гектари і вартістю понад 4 мільярди гривень.