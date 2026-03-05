У полицейских отсудили землю у реки в Харькове

Землю возле Алексеевского лугопарка стоимостью более 16 млн гривен возвращают громаде, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На участках площадью 1,3 га посреди рекреационной зоны якобы собирались строить дома для сотрудников полиции, которые состоят на учете для улучшения жилищных условий.

«Прокуратура установила, что указанные земельные участки в апреле 2019 года Харьковским городским советом безвозмездно переданы в частную собственность жилищно-строительному кооперативу. Учредителями указанного кооператива были пять человек — все сотрудники полиции», — отметили прокуроры.

Но был нюанс: большинство полицейских, чьи жилищные условия вроде бы собирались улучшать таким образом, не состояли на соответствующем учете и не подавали заявлений о вступлении в этот кооператив.

«Кооператив не соответствовал статусу жилищно-строительного, а фактически обладал признаками обслуживающего. Его цель, порядок создания и деятельность не отвечали требованиям, установленным для жилищно-строительных кооперативов, в связи с чем члены кооператива не имели права на улучшение жилищных условий путем безвозмездного получения земельных участков», — сообщили в прокуратуре.

Так что суд стал на сторону прокуроров и постановил вернуть землю городу. Иск удовлетворили полностью, но решение еще можно обжаловать.

Напомним, в Харькове методично возвращают землю, которую в свое время выделяли по так называемой «кооперативной схеме». Так вновь в собственности города оказались 11 га территории в Лесопарке. Еще в 2016 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение 2008-2014 годов чиновники Харьковского горсовета способствовали регистрации и созданию 63 ЖСК, учредителями которых являлись близкие родственники и приближенные лица. В дальнейшем таким образом незаконно завладели принадлежащими громаде участками общей площадью 653 гектара и стоимостью свыше 4 миллиардов гривен.