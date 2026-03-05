Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда

Харьковская областная прокуратара сообщила, что гособвинители выиграли дело о собственности на Травянское и Муромское водохранилища в высшей судебной инстанции.

«Прокуратура через Верховный Суд вернула государству два водохранилища в Харьковской области площадью более 1 тыс. га. Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры отстояли интересы государства по делу о незаконном использовании двух водохранилищ — Муромского и Травянского», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Оба водохранилища до полномасштабного вторжения РФ были очень популярны у харьковчан как места отдыха и рыбалки. Однако сейчас они, находящиеся на севере от Харькова, расположены слишком близко от зоны боевых действий.

«Предприятие без правовых оснований эксплуатировало указанные водные объекты в Харьковском районе общей площадью более 1 тыс. га, стоимость которых превышает 22 млн грн, и в течение двух лет незаконно выловило около 200 тонн рыбы», — заявили в прокуратуре.

Специалисты отметили, что оба водохранилища предназначались для резервного снабжения водой Харькова, а поэтому разведение в них рыбы — исключено. Суд первой инстанции согласился с такой позицией прокуратуры — и этим дело могло и закончится. Однако предприятие, которое использовало водоемы, подало апелляцию. И апелляционный суд стал на сторону заводчиков рыбы. Прокуроры обратились в Верховный суд. Он отменил постановления суда апелляционной инстанции и вернул водохранилища государству.

«Судебные решения вступили в законную силу и обжалованию не подлежат. Сейчас идет досудебное расследование по факту самовольного занятия и использования водохранилищ», — отметили в пресс-службе ведомства.