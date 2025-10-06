У громады на Харьковщине «украли» водохранилище: что произошло

Возвращать в собственность водоем в пригороде Богодухова на Харьковщине пришлось через суд. Как оказалось, частное предприятие использовало территорию площадью 160 га, не имея на это законного права.

О выигранном суде за Забродовское водохранилище на Харьковщине сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Водоем — далеко не маленький, его площадь — более 160 га. К тому же находится в ближайшем пригороде Богодухова — селе Москаленки. Несмотря на это, находящийся на виду у всех водоем длительное время, по информации прокуроров, использовали «частники», не оформив ни в собственность, ни в аренду.

«Установлено, что в с. Москаленки Богодуховского района частное предприятие использовало для рыбохозяйственных нужд Забродовское водохранилище общей площадью более 160 га, не имея необходимых правоустанавливающих документов, без государственной регистрации права собственности или аренды. Предприятие действовало по режиму рыбохозяйственной эксплуатации, но без заключения договора аренды, который является обязательным в этих условиях. В результате этого городской совет годами не получал арендную плату за пользование водоемом», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Точку в ситуации поставил Хозяйственный суд Харьковской области. Он удовлетворил иск прокуроров и обязал частное предприятие освободить водохранилище и вернуть его громаде. Рыбохозяйственники правда еще имеют возможность подать апелляцию.

«Этот случай отражает распространенную практику, когда предприятия часто стремятся злоупотреблять пробелами в законодательстве, используя водные объекты для аквакультуры только на основании режима рыбохозяйственной эксплуатации, избегая уплаты арендной платы», — прокомментировали в прокуратуре и напомнили, что Верховный Суд неоднократно выносил решение, что договор аренды в такой ситуации обязателен.