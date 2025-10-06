У громади на Харківщині “вкрали” водосховище: що сталося

Повертати у власність водоймище в передмісті Богодухова на Харківщині довелося через суд. Як виявилося, приватне підприємство використовувало територію площею 160 га, не маючи на це законного права.

Про виграний суд за Забродівське водосховище на Харківщині повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Водойма – далеко не маленька, її площа – понад 160 га. До того ж знаходиться у найближчому передмісті Богодухова – селі Москаленки. Попри це, водоймище, що знаходиться на виду у всіх, тривалий час, за інформацією прокурорів, використовували “приватники”, не оформивши ні у власність, ні в оренду.

“Встановлено, що у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище загальною площею понад 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди. Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов. Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Точку в ситуації поставив Господарський суд Харківської області. Він задовольнив позов прокурорів та зобов’язав приватне підприємство звільнити водосховище та повернути його громаді. Рибогосподарники, щоправда, мають можливість подати апеляцію.

“Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати”, – прокоментували в прокуратурі та нагадали, що Верховний Суд неодноразово неодноразово виносив рішення, що договір оренди в такій ситуації є обов’язковим.