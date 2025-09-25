Землю на 70 млн хотіло оформити на себе товариство на Харківщині: суд завадив
Харківська обласна прокуратура повідомила, що відстояла в суді інтереси Лозівської громади. Прокурори завадили господарському товариству отримати “у спадок” від колгоспу землю – 330 га.
“У березні 2025 року господарське товариство звернулось до суду з позовом про передачу йому у власність 330 га земель та скасування державної реєстрації комунальної власності. Оцінна вартість земельних ділянок склала майже 70 млн гривень. Позивач намагався довести, що є правонаступником колективного сільськогосподарського підприємства, яке у 1996 році отримало державний акт на землю”, – повідомила передісторію пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори перевірили “спадкоємців колгоспу” та з’ясували, що насправді жодного відношення до цього підприємства ті не мали. Ніхто з членів товариства не був членом колективного сільгосппідприємства, а в наданих документах не було доказів передачі майна. Тож держобвинувачі подали позов за незаконне оформлення у власність земель громади. У суді інтереси Лозівської міськради представляв заступник керівника Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Земля з курганом на Харківщині опинилася у приватних руках: суд розібрався
“Під час розгляду позивач неодноразово змінював свої вимоги, однак після подання прокурором мотивованого відклику з додатковими доказами безпідставності позову звернувся до суду з клопотанням про залишення заяви без розгляду”, – прокоментували у пресслужбі відомства.
Таке рішення позивача було “хитрим ходом” – так товариство мало б змогу пізніше повторно подати аналогічний позов. Після подальшого “розбору польотів” “спадкоємці колгоспу” таки подали заяву з відмовою від свого позову. Це дозволило Господарському суду Харківської області закрити провадження, звернутися з тим самим питанням повторно вже не вийде.
Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура через суд повернула Кегичівській селищній раді 404 га сільськогосподарської землі. Землю з 2006 року орендувало сільгосппідприємство. У 2010-му аграрії побудували на орендованих землях теплиці та передали ділянки в суборенду. Після орендар “збанкрутував”, а нібито його теплиці продали на аукціоні. За такою схемою разом із кількома спорудами розраховували забрати й сотні гектарів землі, але дарма.
