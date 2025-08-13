Земля з курганом на Харківщині опинилась у приватних руках: суд розібрався
Правоохоронці через суд повернули державі земельну ділянку з курганом у Харківській області.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про земельну ділянку площею понад 0,3 га, розташованої на території Близнюківської селищної ради.
Правоохоронці довели, що ця земля повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення – кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер пам’ятки 8681-Ха).
«Такі ділянки належать до особливо цінних земель історико-культурного призначення та можуть відчужуватися лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – підкреслили у прокуратурі.
Однак, за даними правоохоронців, у 2014 році районна держадміністрація незаконно передала землю у приватну власність, після чого її поділили, передали в оренду та продали.
«Жодних погоджень з компетентними органами не було, що є порушенням вимог земельного та пам’яткоохоронного законодавства. Суд погодився з позицією прокуратури, що землі з об’єктами культурної спадщини не можуть перебувати у приватній власності та мають використовуватися в інтересах суспільства. Повернення ділянки державі забезпечить збереження пам’ятки та її належну охорону», – додали у прокуратурі.
