Харків’янин захопив землю біля ставка, щоби звести базу відпочинку — поліція

Про підозру у самовільному зайнятті ділянки поблизу ставка на території Малинівської громади Чугуївського району та незаконному зведенні будиночків для відпочинку рибалок повідомили 55-річному харків’янину.

Ця ділянка належить до земель водного фонду та має цільове призначення “для рибогосподарських потреб”. Попри це, чоловік без передбачених законом документів зайняв її та почав зводити будиночки для відпочинку рибалок, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Фігурант не оформив правовстановлювальних документів на землю, не отримав відповідних рішень органів місцевого самоврядування та не мав дозволу на виконання будівельних робіт. Таким чином, будівництво здійснювалося з порушенням вимог законодавства, а також без державної реєстрації прав на земельну ділянку”, – констатували правоохоронці.

За ч. 3 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) ККУ чоловікові загрожує до трьох років обмеженням волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, до суду передали справу колишнього начальника відділу земельних ресурсів однієї із райдержадміністрацій Харківської області. Він погодив проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею майже 2 га у власність місцевого жителя для ведення особистого господарства. Проте частина цієї землі перебувала у постійному користуванні ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція».