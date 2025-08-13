Земля с курганом на Харьковщине оказалась в частных руках: суд разобрался
Правоохранители через суд вернули государству земельный участок с курганом в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о земельном участке площадью более 0,3 га, расположенном на территории Близнюковского поселкового совета.
Правоохранители доказали, что эта земля полностью находится в пределах памятки археологии местного значения – кургана, внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (охранный номер памятки 8681-Ха).
«Такие участки относятся к особо ценным землям историко-культурного назначения и могут отчуждаться только по согласованию с Кабинетом Министров Украины и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия», — подчеркнули в прокуратуре.
Однако, по данным правоохранителей, в 2014 году районная госадминистрация незаконно передала землю в частную собственность, после чего ее поделили, передали в аренду и продали.
«Никаких согласований с компетентными органами не было, что было нарушением требований земельного и памятникоохранного законодательства. Суд согласился с позицией прокуратуры, что земли с объектами культурного наследия не могут находиться в частной собственности и использоваться в интересах общества. Возвращение участка государству обеспечит сохранение памятника и его надлежащую охрану», — добавили в прокуратуре.
