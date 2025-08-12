Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
В результате невыполненных условий договора по строительству фортификационных сооружений на Харьковщине подрядчика через суд обязали вернуть государству почти 900 тысяч гривен.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале прошлого года департамент ХОВА и ООО заключили договор стоимостью более 22 млн. грн. на возведение фортификационных сооружений.
«Для выполнения работ подрядчик получил аванс в размере 9,9 млн грн. По условиям договора эти средства должны быть использованы для закупки материалов, а по завершении работ – подтверждены актами или возвращены в случае остатка», — отметили правоохранители.
В прокуратуре подчеркнули, что заказчик (ХОВА) неоднократно отмечал, что это строительство имеет стратегическое значение для обороноспособности региона, поэтому сроки выполнения и целевое использование средств – критически важны.
«Однако ООО нарушило установленные сроки и не вернуло в бюджет деньги. В связи с этим прокуратура подала иск о взыскании неиспользованных средств, штрафных санкций и пеней», — добавили в прокуратуре.
Суд установил факт нарушения условий договора и обязал подрядчика вернуть государству почти 900 тыс. грн, которые не были израсходованы по контракту на строительство укреплений.
Читайте также: 233 млн грн разворовали на Харьковщине: облпрокуратура назвала фигурантов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: фортификации, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 августа 2025 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате невыполненных условий договора по строительству фортификационных сооружений на Харьковщине подрядчика через суд обязали вернуть государству почти 900 тысяч гривен.".