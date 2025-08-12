Live
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему

Общество 13:40   12.08.2025
Виктория Яковенко
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему Фото: командование Объединенных сил ВСУ

В результате невыполненных условий договора по строительству фортификационных сооружений на Харьковщине подрядчика через суд обязали вернуть государству почти 900 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале прошлого года департамент ХОВА и ООО заключили договор стоимостью более 22 млн. грн. на возведение фортификационных сооружений.

«Для выполнения работ подрядчик получил аванс в размере 9,9 млн грн. По условиям договора эти средства должны быть использованы для закупки материалов, а по завершении работ – подтверждены актами или возвращены в случае остатка», — отметили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что заказчик (ХОВА) неоднократно отмечал, что это строительство имеет стратегическое значение для обороноспособности региона, поэтому сроки выполнения и целевое использование средств – критически важны.

«Однако ООО нарушило установленные сроки и не вернуло в бюджет деньги. В связи с этим прокуратура подала иск о взыскании неиспользованных средств, штрафных санкций и пеней», — добавили в прокуратуре.

Суд установил факт нарушения условий договора и обязал подрядчика вернуть государству почти 900 тыс. грн, которые не были израсходованы по контракту на строительство укреплений.

Автор: Виктория Яковенко
