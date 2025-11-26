Дело о краже 27 млн грн на фортификациях на Харьковщине расследует НАБУ — ХАЦ

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование уголовного производства о завышении цен на десятки миллионов на проволоку «егоза», которую в 2022-2023 годах покупал департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА для строительства фортификационных сооружений.

Об этом со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Схема была почти такая же, как и при закупке древесины: ХОВА заключала договор с компанией, которая никогда не производила проволоку, она перечисляла деньги еще одному подрядчику, а тот — реальному производителю и нескольким фирмам с признаками фиктивности. На «пути» потерялась треть от первоначальной суммы. Это около 30 миллионов гривен, которые украли на обороне и легализовали через свои ООО», — объясняют аналитики.

25 ноября в ходе заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады директор НАБУ Семен Кривонос заявил о расследовании злоупотреблений при строительстве фортификаций на Харьковщине. ХАЦ нашел дело, о котором, вероятно, тот говорил.

«НАБУ обратило внимание на договор от 30 декабря 2022 года между департаментом ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА и ООО «Слобожанская строительная компания 1» о закупке изделий из проволоки. Договор заключили без проведения аукциона, прямым соглашением. По соглашению «СБК-1» получила 82,4 миллиона гривен», — информируют антикоррупционеры.

Уже в январе 2023 года ХАЦ написал об этой сделке.

«Дело в том, что фирма «Слобожанская строительная компания 1» имела на тот момент явный российский след. И уже в феврале 2023 года детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УКУ, а именно: по факту растраты, присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА. Деньги были выделены по областной программе территориальной обороны», — напоминают активисты.

В ХАЦ добавляют, что ООО «Слобожанская строительная компания 1» была основана в середине ноября 2022 года, за полтора месяца до заключения договора на 82,4 миллиона гривен с ХОВА. Владельцами фирмы на тот момент были Виктор Лимаренко и Никита Рожков, Андрей Колос, Андрей Строгий и Александр Сорочинский. Сейчас среди владельцев только Лимаренко. Никита Рожков на тот момент был депутатом Харьковского райсовета от ОПЗЖ (позже сложил мандат). Родственники Никиты, Александр и Светлана Рожковы, на момент полномасштабного вторжения, по данным портала YouControl, были гражданами РФ и владели российскими фирмами.

5 января 2023 года ХОВА перечислила более 80 миллионов гривен на банковский счет ООО «СБК 1», но эта компания проволоки не имела и в период с 6 января по 16 июня 2023 года перечислила 71,9 миллиона гривен на банковский счет посредника — ООО «Интер-Канат» за изделия из проволоки, но и у него каната не было.

Далее, в период с 12 января по 31 июля 2023 года, ООО «Интер-Канат» перечислило 48,9 миллиона гривен другим фирмам, из которых: 41,3 миллиона – ООО «ВГ «Кайман» (производитель колючей проволоки), 7,7 миллиона – ООО «ТД «Квинта», ООО «ТАУ-СИСТЕМА», ООО СКИФ ИНВЕСТ (поставщики канатов). Также в период с 17 января по 31 июля 2023 года ООО «Интер-Канат» заплатило ООО «Э-УКРТРАНС» 1,4 миллиона гривен за транспортные услуги.

«Разница между средствами, которые получило ООО «Интер-Канат» от ООО «СБК 1» и перечисленными им в адрес поставщиков колючей проволоки и канатов, с учетом расходов на транспортировку, составила 27 миллионов гривен. Часть этих средств, 15,9 миллиона, ООО «Интер-Канат» заплатило за строительные материалы на счета контрагентов с признаками фиктивности: ООО «Флешмонтаж», ООО «МИХБУД БК», ООО «ПИЛИГРИМ ТРАСТ», ООО «Шеврон ОПТ», ООО «КАНСЕЛ ТОРГ», ООО «Тикарет Макс», — пишет ХАЦ.

Детективы НАБУ установили, что по состоянию на декабрь 2022 года рыночная цена за тонну колючей проволоки «егоза» составляла от 130 до 205 тысяч гривен с НДС без учета транспортировки (согласно полученной на запросы НАБУ информации от субъектов хозяйствования). Цена за тонну колючей проволоки «егоза» по договору между ХОВА и ООО «Слобожанская строительная компания 1» составила 350 тысяч гривен без НДС (или 420 тысяч гривен с НДС), что в два раза дороже, чем самая высокая полученная цена.

«Таким образом, разница между реальной стоимостью проволоки для фортификаций и суммой, которую заплатила ХОВА, составляет 27,2 миллиона гривен (с учетом расходов на транспортировку). По этому делу были проведены обыски в рабочих кабинетах начальника отдела материально-технического обеспечения департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА, начальника управления развития промышленности ХОВА, в департаменте ЖКХ и ТЭК ХОВА и в частных компаниях», — подытоживают антикоррупционеры.

Они также добавляют, что в феврале 2023 года ХОВА и ООО «Слобожанская строительная компания 1» заключили еще один договор на 19,1 миллиона гривен на строительство фортификаций.

Как сообщалось, ГУ Нацполиции проводит расследование по уголовному делу о еще одной возможной растрате. В течение марта-мая 2024 года департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА без проведения аукционов заключил с ООО «Харьковспецпроф» четыре договора на поставку изделий из проволоки для строительства фортификационных сооружений (барьерный рубеж «егоза», малозаметное препятствие) на общую сумму около 135 миллионов гривен.