Справу про крадіжку 27 млн на фортифікаціях на Харківщині розслідує НАБУ – ХАЦ

Детективи НАБУ проводять досудове розслідування кримінального провадження щодо завищення цін на десятки мільйонів на дріт «єгоза», який у 2022-2023 роках купував департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА для будівництва фортифікаційних споруд.

Про це з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр».

“Схема була майже та сама, що і при закупівлі деревини: ХОВА укладала договір із компанією, яка ніколи не виробляла дріт, вона перераховувала гроші ще одному підряднику, а той – реальному виробнику і кільком фірмам з ознаками фіктивності. На “шляху” загубилась третина від первісної суми. Це близько 30 мільйонів гривень, які вкрали на обороні і легалізували через свої ТОВки”, – пояснюють аналітики.

25 листопада під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради директор НАБУ Семен Кривонос заявив про розслідування щодо зловживань під час будівництва фортифікацій на Харківщині. ХАЦ знайшов справу, про яку ймовірно той говорив.

“НАБУ звернуло увагу на договір від 30 грудня 2022 року між департаментом ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА та ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” про закупівлю виробів з дроту. Договір уклали без проведення аукціону, прямою угодою. За угодою “СБК-1” отримала 82,4 мільйона гривень”, – інформують антикорупціонери.

Вже у січні 2023 року ХАЦ написав про цю угоду.

“Річ у тому, що фірма “Слобожанська будівельна компанія 1” мала на той момент відвертий російський слід. І вже у лютому 2023 року детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ, а саме: за фактом розтрати, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА. Гроші були виділені за обласною програмою територіальної оборони”, – нагадують активісти.



У ХАЦ додають, що ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” була заснована в середині листопада 2022 року, за півтора місяця до укладання договору на 80 мільйонів гривень із ХОВА. Власниками фірми на той момент були Віктор Лимаренко і Микита Рожков, Андрій Колос, Андрій Строгий та Олександр Сорочинський. Зараз серед власників тільки Лимаренко. Микита Рожков на той момент був депутатом Харківської райради від ОПЗЖ (пізніше склав мандат). Родичі Микити, Олександр та Світлана Рожкови, на момент повномасштабного вторгнення, за даними порталу YouControl, були громадянами РФ та володіли російськими фірмами.



Уже 5 січня 2023 року ХОВА перерахувала понад 80 мільйонів гривень на банківський рахунок ТОВ “СБК 1”, але ця компанія дроту не мала, тож купувала його ще в одного посередника. Після цього “СБК 1” у період з 6 січня по 16 червня 2023 року здійснило перерахування 71,9 мільйона гривень на банківський рахунок посередника – ТОВ “Інтер-Канат” за вироби із дроту. Але і в нього канату не було.

Далі, у період з 12 січня по 31 липня 2023 року, ТОВ “Інтер-Канат” перерахувало 48,9 мільйона гривень іншим фірмам, з яких: 41,3 мільйона – ТОВ “ВГ «Кайман” (виробник колючого дроту), 7,7 мільйона – ТОВ “ТД “Квінта”, ТОВ “ТАУ-СИСТЕМА”, ТОВ СКІФ ІНВЕСТ (постачальники канатів). Також у період з 17 січня по 31 липня 2023 року ТОВ “Інтер-Канат” заплатило ТОВ “Е-УКРТРАНС” 1,4 мільйона гривень за транспортні послуги.

“Різниця між коштами, які отримало ТОВ “Інтер-Канат” від ТОВ “СБК1” та перерахованими ним на адреси постачальників колючого дроту та канатів, з урахуванням витрат на транспортування, склала 27 мільйонів гривень. Частину цих коштів, 15,9 мільйона, ТОВ “Інтер-Канат” заплатило за будівельні матеріали на рахунки контрагентів з ознаками фіктивності: ТОВ “Флешмонтаж”, ТОВ “МІХБУД БК”, ТОВ “ПІЛІГРІМ ТРАСТ”, ТОВ “Шеврон ОПТ”, ТОВ “КАНСЕЛ ТОРГ”, ТОВ “Тікарет Макс”, – пише ХАЦ.

Детективи НАБУ встановили, що станом на грудень 2022 року ринкова ціна за тонну дроту колючого “єгоза” становила від 130 до 205 тисяч гривень з ПДВ без урахування транспортування (згідно з отриманою на запити НАБУ інформацією від суб`єктів господарювання). Ціна за тонну дроту колючого “єгоза” за договором між ХОВА та ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” склала 350 тисяч гривень без ПДВ (або 420 тисяч гривень з ПДВ), що у двічі дорожче, ніж найвища отримана ціна.

“Таким чином різниця між реальною вартістю дроту для фортифікацій та сумою, яку заплатила ХОВА, становить 27,2 мільйона гривень (з урахуванням витрат на транспортування). У цій справі відбулись обшуки у робочих кабінетах начальника відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, начальника управління розвитку промисловості ХОВА, у департаменті ЖКГ та ПЕК ХОВА та у приватних компаніях”, – підсумовують антикорупціонери.

Вони також додають, що у лютому 2023 року ХОВА та ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» уклали ще одну угоду на 19,1 мільйона гривень на будівництво фортифікацій.

Як повідомлялося, ГУ Нацполіції проводить розслідування у кримінальному провадженні про ще одну можливу розтрату. Протягом березня-травня 2024 року департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без проведення аукціонів уклав з ТОВ «Харківспецпроф» чотири договори на постачання виробів із дроту для будівництва фортифікаційних споруд (бар’єрний рубіж “єгоза”, малопомітна перешкода) на загальну суму близько 135 мільйонів гривень.