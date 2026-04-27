Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли передмістя
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Безпілотники атакували Малоданилівську громаду – що сказав Гололобов
Увечері 26 квітня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про удар безпілотником «V2U». За його інформацією, після влучання в Черкаській Лозовій пошкоджені будинки – у них вилетіли вікна, зруйновані покрівлі. Крім того, через «приліт» пошкоджена лінія електропередач.
Також на території громади впала «Молния». Відомо, що безпілотник не здетонував. В обох випадках обійшлося без потерпілих.
«Закликаємо всіх бути максимально уважними під час повітряних тривог та обов’язково перебувати у захищених місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Гололобов.
Читайте також: Сьогодні 27 квітня 2026 року: яке свято і день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, харківщина, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли передмістя», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 07:25;