Сьогодні 27 квітня 2026: яке свято та день в історії

27 квітня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День кадровика. У цей день 1509 року Венецію відлучили від церкви. У 1521-му загинув організатор першого кругосвітнього плавання Фернан Магеллан. У 1825-му англієць Роберт Оуен створив у США комуну “Нова Гармонія”. У 1956-му професійний ринг покинув непереможний чемпіон світу у важкій вазі Роккі Марчіано. У 1965-му хімік Вік Міллз запатентував “памперси”. У 1978-му стався державний переворот в Афганістані, внаслідок якого повалили та вбили президента цієї країни Сардара Мухаммеда Дауда. У 1995-му президент України своїм указом створив Державне казначейство. У 2010-му Верховна Рада України ратифікувала сумнозвісні “Харківські угоди”.

Свята та пам’ятні дати 27 квітня

27 квітня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День кадровика (на державному рівні його давно перенесли на першу неділю жовтня, проте традиції залишилися).

У світі – Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття.

Також сьогодні: Всесвітній день тапіра, День порятунку морських ссавців, День азбуки Морзе, День безплатної стерилізації бездомних кішок, День народження “памперсів”, Всесвітній день графічного дизайну

27 квітня в історії

27 квітня 1509 року Венецію відлучили від церкви. На багате та успішне місто-державу “образився” Папа Римський Юлій II. Докладніше.

27 квітня 1521 року загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан – організатор першого навколосвітнього плавання та відкривач протоки між Атлантичним і Тихим океанами. Докладніше.

27 квітня 1825 року англійський промисловець і водночас філософ-утопіст Роберт Оуен створив США комуну “Нова Гармонія”. Докладніше.

27 квітня 1956 року професійну кар’єру завершив відомий боксер Роккі Марчіано. Докладніше.

27 квітня 1965 року провідний технолог компанії “Procter&Gamble”, хімік Вік Міллз запатентував одноразові підгузки під торговою маркою “Pampers”. Докладніше.

27 квітня 1978 року відбувся державний переворот в Афганістані, внаслідок якого повалили та вбили президента цієї країни Сардара Мухаммеда Дауда.

Переворот здійснили прокомуністичні сили, і з нього почалися тривалі політичні потрясіння у цій країні (а згодом – і радянське вторгнення). Дауд був військовим – генералом, який розпочав свою кар’єру ще 1930-ті роки. У роки Другої світової війни орієнтувався на нацистську Німеччину. У 1946-му став міністром внутрішніх справ в уряді свого двоюрідного дядька Шах Махмуд-хана, проте обіймав цю посаду недовго. Згодом, у 1948-1951, був міністром національної оборони. Однак співпраця з родичем-прем’єром не складалася, тому Мухаммед Дауд поступово перейшов в опозицію до уряду. У вересні 1953 року король Захір Шах відправив уряд у відставку, а Мухаммеда Дауда призначив новим прем’єр-міністром країни. За його керівництва Афганістан почав зближуватись із СРСР (на противагу сусідам – Пакистану, який користувався підтримкою США). Уряд Дауда врешті-решт увійшов у конфлікт із королем, і в 1963-му пішов у відставку.

На наступні 10 років експрем’єр нібито відійшов від політики, але зберіг авторитет у військовому середовищі. І скористався ним, очоливши державний переворот у 1973 році. Король був змушений зректися престолу, а Мухаммед Дауд очолив країну, обійнявши одразу низку посад. Він формував авторитарну владу, розпустивши парламент та верховний суд та заборонивши політичні партії. У 1977-му внесли зміни до конституції країни, затвердивши посаду президента – її й обійняв Дауд. Однак утримати владу він надовго не зміг. Рішення придушити всі політичні партії в країні торкнулося, звісно, й комуністів, що одразу погіршило відносини нового керівництва Афганістану з СРСР. У 1978-му сталося вбивство провідного комуністичного діяча країни Мір Акбар Хайбера. Воно стало спусковим механізмом для масових протестів, які призвели до перевороту 27 квітня. Під час боїв Дауд загинув у перестрілці із повстанцями, які намагалися змусити його відмовитися від влади. Разом із Даудом убили значну частину його родини, в тому числі кілька дітей.

До влади прийшла Народно-демократична партія Афганістану, а президентом став Нур Мухаммед Таракі. Той швидко налагодив добрі стосунки із СРСР, підписавши 20-річний договір про дружбу. Але теж довго не протримався – його вбили у вересні 1979 року. А вже у грудні радянські війська вдерлися до Афганістану, розпочавши тривалу та криваву війну.

27 квітня 1995 року президент України своїм указом утворив Державне казначейство. Докладніше.

27 квітня 2010 року Верховна Рада України ратифікувала угоду про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні з 2017 до 2042 року (236 голосів “за”). Цей документ відомий як “Харківські угоди”. Докладніше.

Церковне свято 27 квітня

27 квітня вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, родича Господнього. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ 27 квітня віщує мокрий травень.

Якщо прилетіли ластівки, то пора висаджувати овочі у відкритий ґрунт.

Якщо фіалки розцвіли – це до хорошого улову на рибалці.

Що не можна робити 27 квітня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна бажати будь-кому зла.

Не можна ображати людей і тварин.