Сьогодні 12 грудня: яке свято та день в історії

12 грудня за церковним календарем – пам’ять мучеників Парамона й Філумена. В Україні відзначають День Сухопутних військ. У цей день був страчений гетьман Іван Сулима, а керівництво СРСР прийняло рішення про вторгення до Афганістану.

Свята та пам’ятні дати 12 грудня

Сьогодні – День Сухопутних військ України. Не забудьте привітати наших Захисників. Нагадуємо хіт, присвячений Сухопутним військам авторства Тараса Боровка (увага – в тексті присутня нецензурна лексика).

У світі 12 грудня відзначають Всесвітній день загального медичного забезпечення. Під егідою ООН проходить Міжнародний день нейтралітету.

12 грудня в історії

12 грудня 1635 року був жорстоко страчений гетьман нереєстрових запорозьких козаків Іван Сулима. Він відомий тим, що зруйнував польську фортецю Кодак не Дніпрі. Це Сулима здійснив уночі з 11 на 12 серпня 1635 року, повертаючись з походу проти Османської імперії.

Після руйнації Кодака козаки під проводом Сулими піднялися по течії Дніпра до Кременчука й Крилова, звідки Сулима розіслав універсали, закликаючи українців на боротьбу проти Речі Посполитої. Проти повстанців спрямували реєстрових козаків. Сулиму зрадили – його схопили та доставили до Польщі. Стратили гетьмана на центральній площі у Варшаві. Йому відрубали голову, потім чвертували, а частини тіла розвісили на міських мурах.

12 грудня 1979 року під час засідання Політбюро КПРС прийняли рішення про введення військ до Афганістану. Цьому передувало тривале втручення СРСР у справи суверенної держави. Проте рішення відправити до Афганістану війська “кремлівські старці” прийняли після заколоту Хафізулли Аміна та вбивства тодішнього очільника країни Нур Мухаммеда Таракі. Після приходу до влади Аміна – восени 1979 року – в країні почали спалахувати локальні повстання. Амін кілька разів сам звертався до керівництва СРСР із проханням надіслати війська для підтримки його режиму. При цьому особливої підтримки з боку керівництва СРСР Амін не мав – на відміну від свого вбитого попередника. Ситуація нагніталася до грудня 1979 року. Тоді голова КДБ і майбутній Генсек Юрій Андропов надіслав Леоніду Брежнєву листа, запропонувавши ввести радянські війська в Афганістан, а Аміна ліквідувати та замінити на більш лояльного Бабрака Кармаля. Остаточне рішення про введення військ на Політбюро затвердили 12 грудня 1979 року. Проте є версія, що насправді ніякого засідання Політбюро 12 грудня не було, а рішення затвердили «заднім числом» уже 13-го. За свідченнями учасників подій категорично проти введення військ до Афганістану виступав начальник Генштабу Микола Огарков. Війна в Афганістані тривала майже 10 років, і стала ганебною для радянських загарбників. Унаслідок війни загинуло 1,5 млн жителів Афганістану та 15 тис. радянських військовослужбовців. Війська СРСР вивели з Афганістану 15 лютого 1989 року. На думку аналітиків, ця війна стала одним із важелів, який вплинув на подальший розпад СРСР.

12 грудня 1991 року – незалежність України визнала Грузія, а Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.

Церковне свято 12 грудня

12 грудня християни вшановують пам’ять мученика Парамона i з ним 370-ти мучеників, а також мученика Філумена.

Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа в 250 році за імператора Декії. Правитель східних областей Аквіан ув’язнив у в’язниці 370 християн, змушуючи їх зректися Христа і принести жертву язичницьким ідолам. Ув’язнених піддавали тортурам. Місцевий житель Парамон, дивлячись на те, як терплять муки його одновірці, сам явився до правителя та заявив про свою віру в Христа. Парамона та інших 370 мучеників після жорстоких тортур обезголовили.

Святий мученик Філумен став жертвою гонінь на християн імператора Авреліана (270 – 275). Філумен торгував хлібом у Анкірі. Заздрісники донесли правителю Феліксу, що Філумен християнин, і він постав перед судом. Незважаючи на погрози й тортури, святий Філумен не зрікся Христа. За це йому вбили цвяхи в руки, ноги, голову та змушували ходити. Він терпів тортури й помер від втрати крові.

Народні прикмети

Якщо в цей день заметіль, то така погода протримається ще тиждень.

Якщо ще немає снігу, то в найближчий тиждень будуть сильні морози.

Багато снігу – до врожайного року.

Що не можна робити 12 грудня

Не можна лінуватися.

Не можна ігнорувати свої страхи – треба знайти їх причину.

Не можна потурати шкідливим звичкам.

Не треба ризикувати.