Нова Зеландія витратила статок, щоб убити одного хижака і врятувати птахів

Департамент охорони природи Нової Зеландії протягом 8 місяців вів масштабну операцію із забезпечення біобезпеки, в якій брали участь експерти з вилову, собаки, камери стеження, гелікоптери та човни, щоб нарешті зловити та убити горностая, пише CNN.

За останню чверть століття віддалений куточок південного заходу Нової Зеландії став територією, вільною від хижаків, для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, ендемічної ящірки сцинк Ті Какаху, культового маленького плямистого ківі та какапо, єдиного папуги, що не вміє літати та якого залишилося усього 250 особин у дикій природі,

Тому в серпні 2022 року, коли працівники охорони природи виявили на острові єдиного самця горностая, який полює на різних тварин і птахів, вони зрозуміли, що повинні діяти, щоб врятувати тендітну екосистему, навіть якщо це коштуватиме цілий статок.

“Це величезна перемога, але зараз ми не можемо прибрати ногу з педалі”, – заявила інспектор з інцидентів DOC Ребекка Тіл у пресреліз, в якому вітала затримання горностая в квітні минулого року. «Це один із найпріоритетніших об’єктів біорізноманіття у Фьордленді, і дуже важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб захистити вразливі види, що мешкають там».

Комітет з охорони навколишнього середовища парламенту Нової Зеландії показав вартість місії з упіймання цього горностая: майже півмільйона новозеландських доларів (близько 300 000 доларів).

Ця цифра викликала подив у соцмережах. А Спілка платників податків Нової Зеландії запитала: «Що вони використали, щоб знищити звіра — ракети?»

Але чиновники захищали витрати на знищення горностая.

“Бездія коштувала б дорожче – з потенційно руйнівними наслідками для нашої популяції какапо”, – сказав Аарон Флемінг, операційний директор DOC на півдні Південного острова.

«Нам довелося б відвозити какапо з острова з величезними витратами. І нам більше нікуди їх подіти. Альтернативні витрати, якби горностай не був спійманий, обчислювалися б мільйонами».

Інвазивний хижак

Поряд з іншими куньїми, ласками та тхорами, горностаїв завезли до Нової Зеландії наприкінці 19-го століття, щоб контролювати кроликів, що знищують овечі пасовища.

За даними DOC, інтродуковані хижаки щорічно вбивають близько 25 мільйонів місцевих птахів у Новій Зеландії, і близько 4000 місцевих видів перебувають під загрозою зникнення.

Прагнучи захистити їх, Нова Зеландія з 2016 року витратила понад 300 мільйонів доларів на досягнення своєї мети стати країною, вільною від хижаків до 2050 року.

У рамках програми уряд планує викорінити щурів, опосумів (сумчастих, що мешкають в Австралії), ласок, тхорів та набридливих горностаїв.

«Горностай — маленький, енергійний і дуже ефективний вбивця місцевих чагарникових птахів і ящірок», — сказала Керолін М. Кінг, почесний професор Університету Вайкато, яка написала про горностаї та загрозу, яку вони становлять для прибережних заповідників.

«Вони досить малі та звивисті, щоб проникнути в нори кроликів та щурів або навіть у куполоподібні гнізда маленьких птахів».

Вони також гарні плавці.

“Цілком можливо, що цей горностай доплив до острова на деревині”, – сказав Флемінг з DOC про нині сумно відомого зловмисника.

«Якщо ми повністю викорінимо горностаїв, ми усунемо витрати вторгнень, і наша дика природа зможе процвітати разом з нами», — сказав він.