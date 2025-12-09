Live

Був знесиленим і не міг злетіти – в екопарку виходжують птаха канюк

Суспільство 09:33   09.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Був знесиленим і не міг злетіти – в екопарку виходжують птаха канюк

В екопарку зазначили: завдяки небайдужим, які приносять фахівцям тварин, що опинилися в біді, вдається рятувати сотні різних представників фауни. 

Після чого таких тварин повертають у природне середовище. Нерідко фахівці виходжують види, що потребують особливої ​​уваги та охорони. Так нещодавно в екопарк доставили птаха канюк.

“Канюк – хижий птах, який перебуває під захистом низки міжнародних природоохоронних конвенцій: Бернської, Боннської та CITES, а також занесений до регіональних Червоних списків”, – пояснили в екопарку.

Його знайшли знесиленим – птах не міг злетіти, тож врятувати його могли лише фахівці.

“У Центрі порятунку тварин «Добрий дім Фельдман Екопарк» канюка оглянули ветлікарі та відразу взялися за лікування. Тепер птах у теплі, під наглядом фахівців і поступово відновлює сили. Ми віримо, що зможемо вилікувати його та повернути в природу”, – додали в повідомленні.

 

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в екопарку під Харковом – новий мешканець. Як розповіли у пресслужбі екопарку, до них переїхав козлик Сніжок. Білий красень приїхав з Волохового Яру, де жив у сім’ї, яка дбала про нього з великою увагою та теплом. Попри літній вік, пара піклувалася про тварину – Сніжка годували і намагалися дати все найкраще. Однак згодом доглядати його ставало все складніше. Тому вирішили знайти для свого улюбленця місце, де про нього добре подбають.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
