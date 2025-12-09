Був знесиленим і не міг злетіти – в екопарку виходжують птаха канюк
В екопарку зазначили: завдяки небайдужим, які приносять фахівцям тварин, що опинилися в біді, вдається рятувати сотні різних представників фауни.
Після чого таких тварин повертають у природне середовище. Нерідко фахівці виходжують види, що потребують особливої уваги та охорони. Так нещодавно в екопарк доставили птаха канюк.
“Канюк – хижий птах, який перебуває під захистом низки міжнародних природоохоронних конвенцій: Бернської, Боннської та CITES, а також занесений до регіональних Червоних списків”, – пояснили в екопарку.
Його знайшли знесиленим – птах не міг злетіти, тож врятувати його могли лише фахівці.
“У Центрі порятунку тварин «Добрий дім Фельдман Екопарк» канюка оглянули ветлікарі та відразу взялися за лікування. Тепер птах у теплі, під наглядом фахівців і поступово відновлює сили. Ми віримо, що зможемо вилікувати його та повернути в природу”, – додали в повідомленні.
Відео: Харківський екопарк
