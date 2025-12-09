Был обессиленным и не мог взлететь – в экопарке выхаживают птицу канюк
В экопарке отметили: благодаря неравнодушным, которые приносят специалистам животных, оказавшихся в беде, удается спасать сотни различных представителей фауны.
После чего таких житных возвращают в естественную среду обитания. Нередко специалисты выхаживают виды, которые нуждаются в особом внимании и охране. Так недавно в экопарк доставили птицу канюк.
«Канюк – хищная птица, которая находится под защитой ряда международных природоохранных конвенций: Бернской, Боннской и CITES, а также занесена в региональные Красные списки», – объяснили в экопарке.
Его нашли обессиленным – птица не могла взлететь и спасти ее могли только специалисты.
«В Центре спасения животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» канюка осмотрели ветврачи и сразу принялись за лечение. Теперь птица в тепле, под наблюдением специалистов и постепенно восстанавливает силы. Мы верим, что сможем вылечить его и вернуть в природу», – добавили в сообщении.
Видео: Харьковский экопарк
