Был обессиленным и не мог взлететь – в экопарке выхаживают птицу канюк

Общество 09:33   09.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В экопарке отметили: благодаря неравнодушным, которые приносят специалистам животных, оказавшихся в беде, удается спасать сотни различных представителей фауны. 

После чего таких житных возвращают в естественную среду обитания. Нередко специалисты выхаживают виды, которые нуждаются в особом внимании и охране. Так недавно в экопарк доставили птицу канюк.

«Канюк – хищная птица, которая находится под защитой ряда международных природоохранных конвенций: Бернской, Боннской и CITES, а также занесена в региональные Красные списки», – объяснили в экопарке.

Его нашли обессиленным – птица не могла взлететь и спасти ее могли только специалисты.

«В Центре спасения животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» канюка осмотрели ветврачи и сразу принялись за лечение. Теперь птица в тепле, под наблюдением специалистов и постепенно восстанавливает силы. Мы верим, что сможем вылечить его и вернуть в природу», – добавили в сообщении.

 

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в экопарке под Харьковом – новый житель.  Как рассказали в пресс-службе экопарка, к ним переехал козлик Снежок. Белоснежный красавчик приехал из Волохового Яра, где жил в семье, которая заботилась о нем с большим вниманием и теплом. Несмотря на пожилой возраст, пара заботилась о животном – Снежка кормили и старались дать все самое лучшее. Однако со временем ухаживать за ним становилось все сложнее. Поэтому решили найти для своего любимца место, где о нем хорошо позаботятся.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
