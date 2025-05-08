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В фирме братьев Добкиных заявили, что не сотрудничают с РФ

Происшествия 17:40   08.05.2025
Оксана Якушко
В фирме братьев Добкиных заявили, что не сотрудничают с РФ Скриншот

В фирме Avesterra Group, принадлежащей Михаилу и Дмитрию Добкиным, отрицают информацию о пособничестве с РФ.

Напомним, на сайте «Экономическая правда» появилась новость, что птицефирмы братьев Михаила и Дмитрия Добкиных в течение 2019-2021 годов большую часть произведенной продукции из птицы поставляли на продажу за наличные на временно оккупированные территории Луганской области. Это стало известно из постановления Соломенского районного суда Киева от 24 марта 2025 года о предоставлении доступа к вещам и документам.

«Avesterra Group заявила, что никоим образом не осуществляла и не осуществляет поддержки или финансирование военных формирований РФ. Распространение необоснованных обвинений против нашей компании мы расцениваем как попытку политического и силового давления на бизнес в военное время», — заявили в фирме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В фирме Avesterra Group, принадлежащей Михаилу и Дмитрию Добкиным, отрицают информацию о пособничестве с РФ.".