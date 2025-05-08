В фирме братьев Добкиных заявили, что не сотрудничают с РФ
В фирме Avesterra Group, принадлежащей Михаилу и Дмитрию Добкиным, отрицают информацию о пособничестве с РФ.
Напомним, на сайте «Экономическая правда» появилась новость, что птицефирмы братьев Михаила и Дмитрия Добкиных в течение 2019-2021 годов большую часть произведенной продукции из птицы поставляли на продажу за наличные на временно оккупированные территории Луганской области. Это стало известно из постановления Соломенского районного суда Киева от 24 марта 2025 года о предоставлении доступа к вещам и документам.
«Avesterra Group заявила, что никоим образом не осуществляла и не осуществляет поддержки или финансирование военных формирований РФ. Распространение необоснованных обвинений против нашей компании мы расцениваем как попытку политического и силового давления на бизнес в военное время», — заявили в фирме.
Читайте также: Мужчине стало плохо на улице в Харькове, он упал — и его ограбили: подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дмитрий Добкин, Луганская область, Михаил Добкин, мясо, птица, рф, фирма;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В фирме братьев Добкиных заявили, что не сотрудничают с РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В фирме Avesterra Group, принадлежащей Михаилу и Дмитрию Добкиным, отрицают информацию о пособничестве с РФ.".