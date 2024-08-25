«Харьковское наступление»: в DeepState сообщили, где имела успех 3-я ОШБр
Операция, которую 3-я отдельная штурмовая бригада называет «харьковским наступлением», проходила в период с 12 по 15 августа в районе села Нововодяное Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.
Об этом пишет в Telegram проект DeepState.
Тем временем 3-я ОШБр опубликовала очередное видео начала наступательной операции, первое с GoPro.
«С десантирования и сразу в огневой контакт. Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Снаряды оккупантов разрывались уже рядом», — подписали видео защитники и анонсировали впоследствии еще больше кадров „харьковского наступления“.
Напомним, локация операции 3-й ОШБр официально озвучена не была. В самой бригаде лишь сообщали, что 15 августа в результате контратак на Харьковщине взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два километра. Противник потерял около трех сотен солдат и часть техники.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, DeepState, Луганская область, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 14:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Операция, которую 3-я отдельная штурмовая бригада называет «харьковским наступлением», проходила в период с 12 по 15 августа в районе села Нововодяное Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.".