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«Ждите хороших новостей»: 3-я ОШБр провела наступление на Харьковщине (видео)

Общество 14:20   22.08.2024
Елена Нагорная
«Ждите хороших новостей»: 3-я ОШБр провела наступление на Харьковщине (видео)

3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.

«Где-то на Харьковщине. Первые кадры наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой!» — подписали видео защитники в своем Telegram-канале.

«Есть хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей 3-й штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия. Детали позже», — также проинформировал замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин.

В середине июля Жорин сообщал, что бригада выполняет задачи в районе Боровой на Харьковщине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.".