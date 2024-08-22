«Ждите хороших новостей»: 3-я ОШБр провела наступление на Харьковщине (видео)
3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.
«Где-то на Харьковщине. Первые кадры наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой!» — подписали видео защитники в своем Telegram-канале.
«Есть хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей 3-й штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия. Детали позже», — также проинформировал замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин.
В середине июля Жорин сообщал, что бригада выполняет задачи в районе Боровой на Харьковщине.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, наступ, наступление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 14:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.".