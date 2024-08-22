«Ждите хороших новостей»: 3-я ОШБр провела наступление на Харьковщине (видео)

3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео своего наступления в Харьковской области.

«Где-то на Харьковщине. Первые кадры наступления в полном разгаре. Детали позже. Ждите хороших новостей от 3-й штурмовой!» — подписали видео защитники в своем Telegram-канале.

«Есть хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей 3-й штурмовой на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия. Детали позже», — также проинформировал замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин.

В середине июля Жорин сообщал, что бригада выполняет задачи в районе Боровой на Харьковщине.