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Враг борется за каждый метр, но СОУ продвигаются — защитник Липцев с передовой

Общество 13:30   22.08.2024
Елена Нагорная
Враг борется за каждый метр, но СОУ продвигаются — защитник Липцев с передовой

Украинские защитники на Липцевском направлении на севере Харьковщины понемногу продвигаются, но ценой тяжелых боев, рассказал в эфире нацмарафона офицер 2-го отдельного отряда ЦСН НГУ «Омега» с позывным «Чиж», воюющий на передовой.

«Они планировали в первые три дня зайти в Липцы и занять эту высоту. Они до них не дошли, поэтому не могут активно использовать теперь тяжелую технику и малыми группами пытаются наступать. Им, конечно, значительно труднее, а мы, видимо, в более выгодном положении сейчас. Бои очень тяжелые сейчас идут. Мы постоянно наступаем, но враг борется за каждый метр, не хочет отдавать, контратакует. Понемногу небольшими шагами продвигаемся, но в тяжелых боях», — отметил „Чиж“.

Он констатировал, что в первые дни вражеского наступления на север Харьковщины российских военных было больше, они передвигались большими группами на тяжелой технике. Сейчас, по словам защитника, интенсивность атак противника значительно снизилась. Оккупантов становилось все меньше еще до начала операции Сил обороны в Курской области, говорит «Чиж». И связывает это с работой украинских защитников.

«Сейчас они передвигаются на гольф-карах, на мотоциклах небольшими группами и почти не используют тяжелую технику. Интенсивность боев уменьшилась с их стороны… На мотоциклах военные только перевозят грузы. И их не жалеют. Они их сажают на мотоциклы, чтобы они быстро довезли груз. И на мотоцикле у него больше шансов доехать. Ждем, что они на лошадей пересядут, потому что у них все хуже и хуже ситуация, как мы видим», — рассказал защитник.

Основным оружием противника остается пехота, продолжил «Чиж». А вот количество авиаударов также значительно уменьшилось. Если до атак на российские военные аэродромы защитники слышали в Липцах до двадцати КАБов в день, то сейчас одна авиабомба прилетает раз в три дня или даже в неделю.

«Если это вообще КАБ, может какая-то ракета лететь. Не очень понятно. Но значительно снизилась интенсивность обстрелов КАБами», — добавил „Чиж“.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 13:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Липцевском направлении на севере Харьковщины понемногу продвигаются, но ценой тяжелых боев, рассказал в эфире нацмарафона офицер 2-го отдельного отряда ЦСН НГУ «Омега» с позывным «Чиж», воюющий на передовой.".