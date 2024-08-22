Войска РФ до сих пор заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске – ISW
По состоянию на 21 августа подтвержденных изменений линии фронта на севере Харьковщины не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Представитель Харьковской группы войск, полковник Виталий Саранцев отметил, что российские войска сократили использование тактической авиации, нацеленной на Харьковскую область, чтобы отдать приоритет авиаударам в других районах театра военных действий и Курской области. Саранцев также сообщил, что российские войска остаются заблокированными на Волчанском агрегатном заводе, но они не могут атаковать выход с завода, поскольку украинские войска контролируют все логистические пути на завод и с него», – рассказали аналитики.
Бои продолжались в районе Липцев и Глубокого, а также в Волчанске и вокруг него, добавили в ISW.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, агрегатный завод, аналитики, волчанск, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 07:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 августа подтвержденных изменений линии фронта на севере Харьковщины не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).".