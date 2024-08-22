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Войска РФ до сих пор заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске – ISW

Общество 07:17   22.08.2024
Виктория Яковенко
Войска РФ до сих пор заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске – ISW Фото: ISW

По состоянию на 21 августа подтвержденных изменений линии фронта на севере Харьковщины не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Представитель Харьковской группы войск, полковник Виталий Саранцев отметил, что российские войска сократили использование тактической авиации, нацеленной на Харьковскую область, чтобы отдать приоритет авиаударам в других районах театра военных действий и Курской области. Саранцев также сообщил, что российские войска остаются заблокированными на Волчанском агрегатном заводе, но они не могут атаковать выход с завода, поскольку украинские войска контролируют все логистические пути на завод и с него», – рассказали аналитики.

Бои продолжались в районе Липцев и Глубокого, а также в Волчанске и вокруг него, добавили в ISW.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 августа подтвержденных изменений линии фронта на севере Харьковщины не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).".