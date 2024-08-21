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13 боев на Харьковщине произошли с начала суток — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:28   21.08.2024
Оксана Якушко
13 боев на Харьковщине произошли с начала суток — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток состоялись четыре боя у Липцев и Волчанска, два из них продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне 9 раз штурмовали наши позиции возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Напряженная обстановка у Стельмаховки, где сейчас продолжаются четыре вражеских атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялись четыре боя у Липцев и Волчанска, два из них продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.".