13 боев на Харьковщине произошли с начала суток — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток состоялись четыре боя у Липцев и Волчанска, два из них продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне 9 раз штурмовали наши позиции возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Напряженная обстановка у Стельмаховки, где сейчас продолжаются четыре вражеских атаки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, Харьков, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток состоялись четыре боя у Липцев и Волчанска, два из них продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.".