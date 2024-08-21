13 боев на Харьковщине произошли с начала суток — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток состоялись четыре боя у Липцев и Волчанска, два из них продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне 9 раз штурмовали наши позиции возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Напряженная обстановка у Стельмаховки, где сейчас продолжаются четыре вражеских атаки.