ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине

На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество боев за сутки составило 15. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Кроме этого, ВС РФ наносили авиаудары по Харьковщине, в частности в районе Казачьей Лопани.