ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении количество боев за сутки составило 15. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степовой Новоселовки.
Кроме этого, ВС РФ наносили авиаудары по Харьковщине, в частности в районе Казачьей Лопани.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 08:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".