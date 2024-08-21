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ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине

Общество 08:50   21.08.2024
Виктория Яковенко
ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество боев за сутки составило 15. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степовой Новоселовки.

Кроме этого, ВС РФ наносили авиаудары по Харьковщине, в частности в районе Казачьей Лопани.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".