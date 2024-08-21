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СОУ контратаковали на севере Харьковщины: в ISW сообщили, есть ли успехи

Общество 07:16   21.08.2024
Виктория Яковенко
СОУ контратаковали на севере Харьковщины: в ISW сообщили, есть ли успехи

На севере Харьковской области по состоянию на 20 августа никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российский блогер заявил, что украинские силы провели усиленную механизированную контратаку размером со взвод возле Глубокого (на севере Харькова), но российские войска отбили нападение и не позволили украинским войскам восстановить утраченные позиции», — отметили аналитики.

Отмечается, что войска РФ готовятся снова активизировать наступательные действия в Волчанске и наносят удары ТОС-1А по высотным домам, чтобы создать условия для будущих наземных атак.

На Купянском направлении также без изменений линии фронта, добавили в ISW.

«Российский блогер заявил, что российские войска медленно продвигаются к Колесниковке (юго-восточнее Купянска)», — рассказали аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковской области по состоянию на 20 августа никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).".