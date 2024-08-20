Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о том, как прошли сутки на фронте.

«В районе Глубокого противник повысил активность воздушной разведки, осуществляет межпозиционные перемещения личного состава штурмовых отрядов, проводит эвакуацию потерь. В районе населенного пункта Липцы враг с целью восполнения потерь заводит на позиции штурмовые группы», — говорится в сообщении.

Вблизи Старицы оккупанты провели ротацию личного состава на передовых позициях. Недалеко от Бугроватки и Огурцового противник осуществлял перемещение личного состава на передовые позиции, пополнил боекомплект и запасы продовольствия. А в Волчанске противник усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки, добавили защитники.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 76 человек, из которых один оккупант взят в плен. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники.