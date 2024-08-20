Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации

Общество 10:41   20.08.2024
Виктория Яковенко
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о том, как прошли сутки на фронте.

«В районе Глубокого противник повысил активность воздушной разведки, осуществляет межпозиционные перемещения личного состава штурмовых отрядов, проводит эвакуацию потерь. В районе населенного пункта Липцы враг с целью восполнения потерь заводит на позиции штурмовые группы», — говорится в сообщении.

Вблизи Старицы оккупанты провели ротацию личного состава на передовых позициях. Недалеко от Бугроватки и Огурцового противник осуществлял перемещение личного состава на передовые позиции, пополнил боекомплект и запасы продовольствия. А в Волчанске противник усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки, добавили защитники.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 76 человек, из которых один оккупант взят в плен. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники.

Читайте также: 5 боев на севере Харьковщины, 14 – на Купянском направлении: данные ГШ на утро

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
20.08.2024, 07:41
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
20.08.2024, 10:13
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, запустили трамвай №23
Главные новости Харькова 20 августа: Суперлуние, запустили трамвай №23
20.08.2024, 11:30
Ракетами Х-38 и КАБами бил враг по Харьковщине — Синегубов (фото)
Ракетами Х-38 и КАБами бил враг по Харьковщине — Синегубов (фото)
20.08.2024, 09:06
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
Жара до +38. Какой будет погода 20 августа в Харькове и области
19.08.2024, 20:18
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
20.08.2024, 11:26

Новости по теме:

22:14
Более 50 пограничников, защищавших Волчанск на Харьковщине, наградили (фото)
10:19
Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 120 человек — ОТГВ «Харьков»
08:27
ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW
10:23
Враг усиливает штурмовые группы на Харьковском направлении — ОТГВ «Харьков»
10:47
Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 10:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» проинформировали о том, как прошли сутки на фронте.".