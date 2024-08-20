5 боев на севере Харьковщины, 14 – на Купянском направлении: данные ГШ на утро

В течение суток враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой и Копанки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении ВС РФ продолжили наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять боев. Они шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боев за сутки составляет четырнадцать. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в направлении Лозовой.