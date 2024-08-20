5 боев на севере Харьковщины, 14 – на Купянском направлении: данные ГШ на утро
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой и Копанки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении ВС РФ продолжили наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять боев. Они шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество боев за сутки составляет четырнадцать. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в направлении Лозовой.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 08:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой и Копанки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".